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U Osečini je pao prvi sneg. Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje je zahvatilo severnu, zapadnu i centralnu Srbiju, tokom popodneva se proširilo i na ostale predele zemlje, najavio je RHMZ.

Tokom večeri i noći veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije, dok će na planinama kiša preći u sneg.

Subota donosi drastičan pad temperature. U Vojvodini se ujutru očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima Srbije pre podne će biti umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, dok će na planinama padati slab sneg.

Posle podne sledi prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku pre podne povremeno i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 1 stepen na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, dok će maksimalna dnevna biti od 4 do 9 stepeni.

Kurir/Telegraf

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