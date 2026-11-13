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Nakon dana u kojem su temperature u Užicu prelazile 20 stepeni, večeras je usledio potpuni vremenski preokret.

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Foto: Printscreen/Skijališta Srbije

Krupne i vlažne pahulje snega padaju u gradu, stvarajući pravi zimski prizor, dok su snežne padavine zahvatile i Zlatibor i Taru.

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Foto: Kurir/Z.G.

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Foto: Kurir/Z.G.

Velika temperaturna razlika u samo nekoliko sati donela je iznenadnu promenu vremena, pa su se posle gotovo prolećnog dana Užičani našli u zimskom ambijentu.

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Užice Izvor: Kurir

Sneg je veoma vlažan i težak, zbog čega se vozačima savetuje poseban oprez. Kolovozi mogu biti klizavi, a vidljivost smanjena, pa je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu, držati bezbedno odstojanje i koristiti odgovarajuću zimsku opremu.

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