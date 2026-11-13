Poseban oprez za vozače
TARA I ZLATIBOR SE ZABELELI, SNEG PADA I U UŽICU! Vremenski rolerkoster - od prolećne temperature do zimske idile za samo nekoliko sati (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Nakon dana u kojem su temperature u Užicu prelazile 20 stepeni, večeras je usledio potpuni vremenski preokret.
Foto: Printscreen/Skijališta Srbije
Krupne i vlažne pahulje snega padaju u gradu, stvarajući pravi zimski prizor, dok su snežne padavine zahvatile i Zlatibor i Taru.
Foto: Kurir/Z.G.
Foto: Kurir/Z.G.
Velika temperaturna razlika u samo nekoliko sati donela je iznenadnu promenu vremena, pa su se posle gotovo prolećnog dana Užičani našli u zimskom ambijentu.
Sneg je veoma vlažan i težak, zbog čega se vozačima savetuje poseban oprez. Kolovozi mogu biti klizavi, a vidljivost smanjena, pa je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu, držati bezbedno odstojanje i koristiti odgovarajuću zimsku opremu.
Reaguj
Komentariši