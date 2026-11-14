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Uoči zvaničnog početka zimske sezone u Kragujevcu je održana smotra mehanizacije, transportnih sredstava i ljudstva Zimske službe JKP "Šumadija". Sa kapacitetima i spremnošću mehanizacije, raspoloživim ljudstvom i zalihama materijala neophodnih za održavanje prohodnosti gradskih i seoskih saobraćajnica tokom zimskih meseci upoznao se i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

- Iako su vremenske prilike neuobičajeno tople za sredinu novembra, prema uveravanjima nadležnih u JKP "Šumadija", sve pripreme za predstojeću zimsku sezonu su završene, a Zimska služba je spremna da reaguje već sa prvim snežnim padavinama. Kao i prošle godine, mehanizacija je pripremljena, obezbeđene su dovoljne količine soli, kalcijum-hlorida i ostalog neophodnog materijala, a ekipe su spremne za rad - rekao je Dašić.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Obaveza gradske uprave i JKP "Šumadija" je da obezbede normalno odvijanje saobraćaja i u nepovoljnim zimskim uslovima, poručio je gradonačelnik, izrazivši očekivanje da će Zimska služba i ove godine blagovremeno i efikasno reagovati.

Operativnim planom zimskog održavanja za sezonu 2026/27 obuhvaćeno je oko 985 kilometara putne mreže, uključujući 191 gradsku ulicu i 460 kilometara seoskih puteva. Od ukupnog broja gradskih ulica, 140 je svrstano u prvi, a 51 u drugi prioritet. Planom je predviđeno i čišćenje mostova, nadvožnjaka, trotoara, pešačkih staza, stepeništa, trgova i platoa.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Rukovodilac Zimske službe Sektora niskogradnje JKP "Šumadija" Marko Radisavljević naveo je da su završeni remont i provera mehanizacije, obezbeđene potrebne količine soli, rizle i kalcijum-hlorida, kao i mogućnost dodatnog snabdevanja u slučaju potrebe.

- Ljudstvo i mehanizacija su spremni, a raspolažemo i rezervnim kapacitetima za reagovanje u slučaju kvarova ili obilnijih snežnih padavina. Očekujem da ćemo uspešno odgovoriti na sve zadatke - istakao je Radisavljević.

Za održavanje saobraćajnica u Kragujevcu i okolini predviđeno je angažovanje devet radnih mašina, sa šest ekipa na gradskom i četiri na seoskom području, uz mogućnost uključivanja još tri dodatna vozila. Posebna pažnja biće posvećena saobraćajnicama kojima se odvija javni gradski prevoz, kao i prilazima školama, grobljima i autobuskim okretnicama.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Zimska sezona zvanično počinje 15. novembra 2026. godine i traje do 31. marta 2027. godine. Kako je pojasnio Radisavljević, raspored dežurstava i angažovanje ekipa prilagođavaće se vremenskim prilikama i prognozama meteorologa.