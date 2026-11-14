NABAVILI VOZILO ZA PREVOZ DIJALIZIRANIH U voznom parku lozničkog Zdravstvenog centra u Loznici
Novo vozilo namenjeno prevozu pacijenata na dijalizu nabavio je loznički Zdravstveni centar (ZC) Loznica, saopšteno je iz ove ustanove. U pitanju je vozilo ''dacia dunster'', registrovano za pet osoba, a nabavljeno je sopstvenim sredstvima ZC i njegova cena je oko 2,1 miliona dinara.
U lozničkom ZC trenutno se dijalizira 109 pacijenata, sa teritorije Loznice 86, Krupnja 12 i Malog Zvornika 11, dok Ljubovija ima svoj dijalizni centar tako da se oni više ne dovoze sa područja te opštine.
Prevozi se svaki pacijent koji ide na dijalizu, a zbog toga vozila dnevno pređu od 400 do 500 kilometara, navode iz ustanove.
Redovan odlazak na dijalizu neophodan je za zdravlje pacijenata, zbog čega je organizovan i pouzdan prevoz važan deo zdravstvene zaštite, navode iz ZC i ističu da će ''nastaviti da ulažu u opremu i bolje uslove rada, sa ciljem da se pacijentima obezbedi dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita''.