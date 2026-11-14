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Novo vozilo namenjeno prevozu pacijenata na dijalizu nabavio je loznički Zdravstveni centar (ZC) Loznica, saopšteno je iz ove ustanove. U pitanju je vozilo ''dacia dunster'', registrovano za pet osoba, a nabavljeno je sopstvenim sredstvima ZC i njegova cena je oko 2,1 miliona dinara.

U lozničkom ZC trenutno se dijalizira 109 pacijenata, sa teritorije Loznice 86, Krupnja 12 i Malog Zvornika 11, dok Ljubovija ima svoj dijalizni centar tako da se oni više ne dovoze sa područja te opštine.

Prevozi se svaki pacijent koji ide na dijalizu, a zbog toga vozila dnevno pređu od 400 do 500 kilometara, navode iz ustanove.