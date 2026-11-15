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Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara "Kraguj" u Kragujevcu obeležilo je dve decenije rada i postojanja. Jubilej je proslavljen svečanošću u prostorijama udruženja. Članove udruženja, goste iz drugih gradova i predstavnike Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije u ime gradske uprave pozdravila je dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava.

Čestitajući jubilej dr Damnjanović je istakla dugogodišnju uspešnu saradnju lokalne samouprave i ovog udruženja, naglasivši da „Kraguj“ već dve decenije, pored redovnih aktivnosti usmerenih na edukaciju, druženje i socijalizaciju, posebno se ističe u dugogodišnjem sprovođenju programa „Srbija bez barijera“, kao i jedinstvenom inkluzivnom takmičenju u reli vožnji na poligonu „Ispit spretnosti“ za automobile sa ručnim komandama. Ovi programi promovišu mobilnost, sport i jednake mogućnosti kao ključne preduslove za nezavisnost i veću samostalnost osoba sa invaliditetom, rekla je dr Damnjanović i istakla da Grad Kragujevac više od deset godina u kontinuitetu finansira program rada ovog udruženja iz gradskog budžeta.

Foto: grad Kragujevac

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja udruženja „Kraguj“, predstavnik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, Vladan Petković, istakao je da su tokom proteklih decenija postavljeni čvrsti temelji za socijalizaciju i uključivanje osoba sa invaliditetom u sportske, kulturne i društvene aktivnosti i da će Savez zajedno sa udruženjima iz cele Srbije nastaviti da razvija nove ideje i programe kako bi paraplegičari i kvadriplegičari pronašli svoje mesto i lakše se integrisali u društvo.

Predsednik Udruženja „Kraguj“ Milutin Dimitrijević je podsetio da je udruženje osnovano 2006. godine i da danas broji oko 30 članova, uz do sada osvojenih čak 138 pehara i brojnih medalja na takmičenjima širom Srbije. Pored sportskih aktivnosti i uspeha, Dimitrijević kaže da postojanje udruženja ima neprocenjiv značaj za sve članove jer je to mesto gde se okupljaju i druže i sa članovima udruženja iz čitave Srbije.