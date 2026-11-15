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Zlatibor je ponovo oborio rekorde što se tiče posećenosti. Prema podacima Turističke organizacije na Zlatiboru je za jesenji raspust bilo više od 50.000 gostiju dnevno.

- Popunjenost smeštajnih kapaciteta premašila je 90 odsto, a prvi sneg, koji je pao u noći između petka i subote, izmamio je goste u šetnju Kraljevim trgom, ali i stazama u okolini centra Zlatibora. O velikoj posećenosti govori i podatak da je Stopića pećinu za vreme jesenjeg raspusta obišlo više od 2.000 posetilaca – navode u TO Zlatibor.

Foto: Kurir/Z.G.

I na ovoj planini su vremenske prilike bile zanimljive. Jednog dana u šetnju do vidikovca na 17 stepeni, već sledećeg na sankanje. Prvom snegu su se najviše obradovali najmlađi, koji su se već u subotu ujutru sankala, grudvala i pravila Sneška Belića.