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Dolazak bebe na svet jedan je od najlepših trenutaka u životu svake porodice, ali i period koji donosi brojne nove obaveze i troškove.

Upravo zato je podrška roditeljima, posebno u prvim mesecima nakon rođenja deteta, od velikog značaja. Grad Kikinda nastoji da porodicama olakša taj put kroz niz finansijskih, zdravstvenih i socijalnih mera, pokazujući da briga o najmlađima počinje mnogo pre njihovog prvog koraka.

Od novčane pomoći za rođenje prvog i drugog deteta, preko bebi-paketa za novorođenčad, do podrške parovima koji se bore za potomstvo i roditeljima dece kojoj je potrebno lečenje - mere su usmerene na različite životne situacije i potrebe porodica.

Posebno lep gest predstavlja podela bebi-paketa, kojima Grad Kikinda želi dobrodošlicu najmlađim sugrađanima i pruži roditeljima značajnu pomoć u danima kada se porodica privikava na novog člana. U prva tri meseca 2026. godine podeljeno je 109 takvih paketa, a za ovu namenu godišnje se izdvaja oko pet miliona dinara. Vrednost jednog paketa je približno 8.000 dinara.

Podrška ne izostaje ni kada je put do roditeljstva težak i neizvestan. Kikinda izdvaja 2,5 miliona dinara godišnje za sufinansiranje postupaka vantelesne oplodnje, pružajući šansu parovima koji sanjaju da dobiju dete. Ovu pomoć godišnje iskoristi između 15 i 20 parova.

Pomoć za prvo i drugo dete

Roditelji dobijaju i direktnu finansijsku podršku. Za rođenje prvog deteta predviđena je jednokratna pomoć od 30.000 dinara, dok za drugo dete iznosi 20.000 dinara. Posebna pažnja posvećena je i nezaposlenim porodiljama, kao i porodicama sa troje i više dece.

Jednako važna je i pomoć porodicama čija se deca suočavaju sa zdravstvenim problemima. Za lečenje malih Kikinđana u 2026. godini obezbeđena su tri miliona dinara. Sredstva mogu biti usmerena na lekove, terapije, operacije, dijagnostičke preglede, medicinska pomagala, ali i putne troškove kada je lečenje neophodno obaviti van mesta stanovanja ili u inostranstvu.

Poseban značaj ima i razvoj usluge „Porodični servis podrške“, za koju je Kikinda dobila šest miliona dinara od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. U planu su savetodavna podrška i osnivanje inkluzivnog kluba za decu i mlade sa invaliditetom, kako bi i nakon završetka osnovnog obrazovanja imali mesto za druženje, razvoj i uključivanje u zajednicu.

Pomoć je namenjena i porodicama koje se bore sa svakodnevnim materijalnim problemima. Socijalno ugrožena domaćinstva mogu da računaju na energetske vaučere, dok je za one koji se iznenada nađu u teškoj životnoj situaciji dostupna jednokratna novčana pomoć.

Jer, porodici nije potrebna podrška samo onda kada se rodi beba. Ona je važna i kada roditelji traže način da obezbede lečenje deteta, kada se bore za potomstvo, kada odgajaju više dece ili kada se suočavaju sa finansijskim poteškoćama.

Upravo zato ovakve mere imaju posebnu težinu- iza svakog izdvojenog dinara stoji mogućnost da nekoj porodici svakodnevica bude bar malo lakša, a put do sigurnijeg i bezbrižnijeg detinjstva dostupniji.

Projekat "Kikinda u razvoju- investicije koje menjaju grad" realizuje Dnevnik Vojvodina Press, a sufinansira Grad Kikinda. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.