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Učenici Ekonomske škole „9. maj“ u Sremskoj Mitrovici dobili su prostor u kojem će moći da razvijaju sopstvene poslovne ideje, izrađuju prototipove, koriste savremene tehnologije i uče kako da od ideje dođu do konkretnog proizvoda.

Ova škola postala je prva ekonomska škola u Srbiji koja je dobila Mejkers lab, a novi prostor je 55. po redu u nacionalnoj mreži.

Mejkers lab svečano je otvoren 9. novembra, čime su učenici dobili priliku da znanja stečena na časovima ekonomije, preduzetništva, marketinga i drugih predmeta primenjuju u praksi.

Škola, koja postoji od 1959. godine, danas ima oko 510 učenika na obrazovnim profilima iz oblasti ekonomije, prava, administracije, turizma i ugostiteljstva.

Novi prostor namenjen je kreativnom radu, razvijanju preduzetničkih veština i povezivanju različitih nastavnih oblasti, ali i saradnji sa privredom.

1/4 Vidi galeriju Učionica budućnosti, Ekonomska škola u Sremskoj Mitrovici Foto: D.Š.

Već napravili aplikaciju za kontrolu pušnica

Učenici ove škole već imaju iskustva u razvijanju poslovnih ideja i vođenju učeničkih kompanija.

Tokom 2024. i 2025. godine njihove kompanije osvajale su prva mesta na regionalnim takmičenjima iz preduzetništva i plasirale se na republički nivo.

Jedan od zanimljivih primera je učenička kompanija DimLab, koja je razvila aplikaciju za kontrolu pušnica.

Sa ovim projektom učenici su učestvovali na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija, a otvaranjem Mejkers laba dobili su bolje uslove da nastave njegov razvoj.

Novi prostor opremljen je savremenim tehnologijama, među kojima je i 3D štampač, pomoću kojeg će učenici moći da izrađuju prototipove i promotivne predmete.

Pored razvoja proizvoda, moći će da kreiraju digitalne sadržaje, osmišljavaju vizuelne identitete svojih kompanija, pripremaju poslovne planove i istražuju tržište.

Cilj je da kroz praktičan rad nauče kako funkcioniše proces od nastanka ideje do predstavljanja proizvoda potencijalnim kupcima.

Direktor: Naši učenici su puni odličnih ideja

Direktor Ekonomske škole „9. maj“ Novica Novaković istakao je da novi prostor predstavlja značajan korak u razvoju škole i drugačiji pristup obrazovanju.

– Čast mi je i zadovoljstvo što smo prva ekonomska škola u Srbiji koja je dobila ovakav prostor. Mejkers lab predstavlja nešto potpuno novo za našu školu i drugačiji način razmišljanja o obrazovanju. Naši učenici su radoznali, inovativni i puni odličnih ideja, a važno je da im pružimo prostor u kojem mogu da pokažu svoje znanje, povežu različite predmete i pronađu nova interesovanja – izjavio je Novaković.

Otvaranje Mejkers laba posebno je značajno jer pokazuje da savremene tehnologije nisu namenjene isključivo učenicima tehničkih i informatičkih škola.

Digitalne veštine, kreativnost i sposobnost razvijanja novih proizvoda sve su važnije i za buduće ekonomiste, administrativne radnike, kao i stručnjake u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Nastavnica: U manjim sredinama učenici nemaju dovoljno ovakvih mogućnosti

Neda Tović, nastavnica engleskog jezika i koordinatorka Mejkers laba, istakla je da kreativnost i sposobnost razvijanja novih ideja ne zavise od obrazovnog profila.

– U manjim sredinama učenici često nemaju pristup naučnim centrima i drugim prostorima u kojima mogu da razvijaju svoje veštine van redovne nastave. Zato je važno da ovakvi prostori postoje u školama, uključujući i ekonomske, jer učenicima pružaju priliku da steknu kompetencije za svet koji se ubrzano menja – navela je Tović.

Za učenike to znači mogućnost da, pored teorijskog znanja, stiču iskustvo u timskom radu, preduzetništvu, marketingu i rešavanju konkretnih problema.

Mejkers lab trebalo bi da postane mesto na kojem će učenici moći da razvijaju ideje i tokom redovne nastave i kroz vannastavne aktivnosti.

Učenik Jovan: Jedva čekam da počnemo da koristimo novu učionicu

Posebno zadovoljstvo zbog otvaranja novog prostora pokazali su učenici, koji će u njemu moći da koriste opremu i tehnologije koje do sada nisu imali na raspolaganju u školi.

Jovan Cvetinčanin, učenik trećeg razreda, kaže da se raduje novim mogućnostima.

– Mejkers lab nam donosi nove tehnologije i mogućnosti za učenje. Jedva čekam da prvi put zvanično koristimo ovu učionicu. Neverovatan je osećaj i zaista mi je neopisivo drago što smo dobili ovako nešto u našoj školi – rekao je Jovan.

Podrška obrazovnih organizacija i kompanija

Svečanom otvaranju Mejkers laba prisustvovali su predstavnici škole, obrazovnih organizacija, lokalne zajednice i privrede. Među učesnicima bili su predstavnici organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, Inicijative „Digitalna Srbija“ i Nordeus fondacije, koje zajedno čine Grupu za obrazovanje.

Razvoj mreže Mejkers labova podržavaju i kompanije Ananas E-Commerce, Bosch Srbija, Ceresit, Epson, IKEA, ROMA Company i Tarkett.

Otvaranjem 55. Mejkers laba u Srbiji mreža ovih prostora proširena je i na ekonomske škole, čime se dodatno podstiče povezivanje obrazovanja, savremenih tehnologija i preduzetništva.

Za učenike iz Sremske Mitrovice novi prostor predstavlja priliku da još tokom školovanja steknu iskustvo u razvoju proizvoda, osmišljavanju poslovnih ideja i pokretanju sopstvenih poslova.

Umesto da njihove ideje ostanu samo školski zadaci, sada će imati mogućnost da ih razvijaju, testiraju i pretvaraju u konkretne projekte.