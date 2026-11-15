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U Seljašnici kod Prijepolja pronađena je neeksplodirana bomba za koju se pretpostavlja da potiče iz Drugog svetskog rata. Eksplozivnu napravu primetili su meštani, koji su o tome odmah obavestili policiju.

- Pripadnici policije izašli su na lice mesta i obezbeđuju područje na kojem je bomba pronađena. Očekuje se da u ponedeljak stigne specijalizovana ekipa za deminiranje, koja će ukloniti eksplozivnu napravu - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Ovo nije prvi slučaj pronalaska zaostalih eksplozivnih sredstava na području Prijepolja. Tokom proteklog leta, kada je vodostaj Lima bio izuzetno nizak, u koritu reke u dva navrata pronađene su neeksplodirane bombe, koje su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova bezbedno uklonili.

Kurir.rs/RINA

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