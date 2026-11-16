Sanacija
SPAS ZA ČUVENI BANATSKI BISER IZ 1859. GODINE! Kreće hitna sanacija konstrukcije dvorca u Vlajkovcu: Raspisana javna nabavka, evo do kada traje rok!
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Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu raspisao je javnu nabavku za sanaciju konstrukcije dvorca u Vlajkovcu, objavljeno je danas na Portalu javnih nabavki.
Kako je navedeno u dokumentu, u pitanju je druga faza hitnih intervencija.
Rok za slanje ponuda je 30. novembar do 8 časova, a trajanje ugovora je 60 dana.
Ugovor za drugu fazu hitnih intervencija na sanaciji konstrukcije dvorca u Vlajkovcu potpisan je u julu ove godine u Gradskom muzeju Vršac.
Tada je navedeno da će projekat biti realizovan uz podršku Ministarstva kulture. Dvorac u Vlajkovcu nalazi se na međunarodnom putu Beograd-Temišvar, u opštini Vršac.
Podignut je 1859. godine i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.
Kurir.rs/Tanjug
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