Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu raspisao je javnu nabavku za sanaciju konstrukcije dvorca u Vlajkovcu, objavljeno je danas na Portalu javnih nabavki.

Kako je navedeno u dokumentu, u pitanju je druga faza hitnih intervencija.

Rok za slanje ponuda je 30. novembar do 8 časova, a trajanje ugovora je 60 dana.

Ugovor za drugu fazu hitnih intervencija na sanaciji konstrukcije dvorca u Vlajkovcu potpisan je u julu ove godine u Gradskom muzeju Vršac.

Tada je navedeno da će projekat biti realizovan uz podršku Ministarstva kulture. Dvorac u Vlajkovcu nalazi se na međunarodnom putu Beograd-Temišvar, u opštini Vršac.

Podignut je 1859. godine i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.