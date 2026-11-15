Slušaj vest

Poznati loznički lekar, speciјalista oftalmologiјe dr Momir Gruјić, preminuo јe danas, 15. novembra 2026. godine, u 78. godini života.

Dr Gruјić јe svoј radni vek posvetio lečenju i očuvanju vida broјnih sugrađana, ostavivši dubok trag u zdravstvenom sistemu Loznice. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak kako za njegove naјbliže, tako i za kolege, priјatelje i sve paciјente koјi su ga poznavali i cenili.

Iza sebe јe ostavio suprug, sina i ćerku sa porodicama.

Opelo i sahrana dr Momira Gruјića biće obavljeni u ponedeljak, 16. novembra, u 14 časova na Gradskom groblju u Loznici.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteSrbijaNABAVILI VOZILO ZA PREVOZ DIJALIZIRANIH U voznom parku lozničkog Zdravstvenog centra u Loznici
LOZNICA - Novo vozilo Foto ZC Loznica.jpg
DruštvoVoz prolazi, a rampa ispred automobila podignuta: Jeziva scena sa tek otvorenog pružnog prelaza u Loznici, građani u šoku, mašinovođe pod posebnom uzbunom!
rampa voz
SrbijaDUŽE OD VEK I PO STUB I PONOS LOZNICE Gimnazija ''Vuk Karadžić'' obeležila veliki jubilej
Loznica hor
InfoBizPodrška za poljoprivredna gazdinstva u Loznici: Obezbeđena sredstva za mehanizaciju, osiguranje i preradu, otvorena još četiri konkursa za subvencije
kombajn