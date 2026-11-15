Saučešće
Umro dr Momir Grujić: Poznati loznički lekar, specijalista oftalmologije preminuo u 78. godini
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Poznati loznički lekar, speciјalista oftalmologiјe dr Momir Gruјić, preminuo јe danas, 15. novembra 2026. godine, u 78. godini života.
Dr Gruјić јe svoј radni vek posvetio lečenju i očuvanju vida broјnih sugrađana, ostavivši dubok trag u zdravstvenom sistemu Loznice. Njegova smrt predstavlja veliki gubitak kako za njegove naјbliže, tako i za kolege, priјatelje i sve paciјente koјi su ga poznavali i cenili.
Iza sebe јe ostavio suprug, sina i ćerku sa porodicama.
Opelo i sahrana dr Momira Gruјića biće obavljeni u ponedeljak, 16. novembra, u 14 časova na Gradskom groblju u Loznici.
Kurir.rs/Telegraf
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