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Iz kragujevačkog Doma zdravlja pozivaju sve građane i građanke da prisustvuju besplatnim obukama za korišćenje digitalne platforme i mobilne aplikacije eZdravlje, koje će se održati od 16. do 20. novembra u prostorijama uprave ove zdravstvene ustanove u Stanovu, ul. Kralja Milutina 1.

Prvog dana obuke se održavaju od 9 do 16 časova, a narednih dana od 17. do 20. novembra u periodu od 8 do 15 časova.

U okviru obuka građani će imati priliku da uz pomoć edukatora nauče kako da instaliraju i koriste aplikaciju eZdravlje na svojim mobilnim telefonima i računarima.

Dom zdravlja Kragujevac Foto: Dom zdravlja Kragujevac

- Putem platforme i mobilne aplikacije eZdravlje, korisnici mogu brzo i jednostavno da zakažu pregled kod svog izabranog lekara bez čekanja u redovima, ostvare uvid u sopstveni elektronski zdravstveni karton, provere laboratorijske nalaze, lekarske izveštaje i doznake za bolovanje, kao i da prate propisane recepte i imaju stalan uvid u svoju terapiju, navode iz DZ Kragujevac.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „EU za zdravstveni sistem Srbije“, koji finansira Evropska unija, a sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO) u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.

Obuke su besplatne i prilagođene svim starosnim grupama, a zainteresovani građani mogu doći u navedenom terminu bez prethodnog prijavljivanja.

- Pozivamo sve sugrađane da iskoriste ovu priliku, informišu se o prednostima digitalnih usluga u zdravstvu i olakšaju sebi pristup zdravstvenoj zaštiti, poručuju iz Doma zdravlja u Kragujevcu.