Srbija
VRHUNSKI REZULTATI AERO KLUBA IZ TRSTENIKA: Dejan Sarić i Slobodan Đurović osvojili prvo mesto
Slušaj vest
Članovi Aero kluba iz Trstenika ostvarili su vrhunske rezultate na međunarodnom takmičenju u preciznom sletanju jedrilicom i preciznom letenju avionom u Štipu.
U disciplini preciznog sletanja jedrilicom, Dejan Sarić i Slobodan Đurović osvojili su prvo mesto. Odličan uspeh postignut je i u pojedinačnoj konkurenciji. Slobodan Đurović zauzeo je drugo, a Dejan Sarić treće mesto. U disciplini preciznog letenja avionom Dejan Sarić bio je treći.
Aero klub Trstenik Foto: Aero klub Trstenik
Organizatori takmičenja bili su aeroklub Štip i kompanija Rimin air.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši