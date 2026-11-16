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Članovi Aero kluba iz Trstenika ostvarili su vrhunske rezultate na međunarodnom takmičenju u preciznom sletanju jedrilicom i preciznom letenju avionom u Štipu.

U disciplini preciznog sletanja jedrilicom, Dejan Sarić i Slobodan Đurović osvojili su prvo mesto. Odličan uspeh postignut je i u pojedinačnoj konkurenciji. Slobodan Đurović zauzeo je drugo, a Dejan Sarić treće mesto. U disciplini preciznog letenja avionom Dejan Sarić bio je treći.

Aero klub Trstenik
Aero klub Trstenik Foto: Aero klub Trstenik

Organizatori takmičenja bili su aeroklub Štip i kompanija Rimin air.

Kurir.rs

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