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Čuveni novosadski kafić prestao je da radi posle 26 godina, kapija je zakatančena, a lišće je prekrilo preostale stolove i stolice u velikoj bašti.

Preko Fejsbuk stranice kafea objavljen je i poziv na rasprodaju svima koji su želeli da otkupe neku uspomenu na lokal.

Nebrojeni su Novosađani kojima je ovo bio omiljeni lokal i mirno mesto u centru grada. Na piće u „Oblomov“ dovodili su se i gosti iz drugih gradova, pa čak i država. I svi su imali isti utisak, da je ovo mesto na kojem su svi dobrodošli.

Organizovana je i “oproštajna cuga” i baštenska rasprodaja, a svima sada ostaje samo da se sećaju jedne od najlepših bašti u gradu.