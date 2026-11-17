ZAJEČARCI NE MOGU BEZ KUPUSA, KISELE I PO 100 KILA! I to po ovom receptu pa se održi i do jula?! Zbog ove cene pijaca im puna i Bugara jer je jeftinije! (VIDEO)
Počela je sezona kupovine i kiseljenja kupusa, a na zelenoj pijaci u Zaječaru mogu se pazariti sorte potomak i srpski melez, dok se cene kreću od 50 do 60 dinara za kilogram.
To nije visoka cena, slažu se kupci a ima čak i Bugara iz susednog Vidina koji ovde kupus uzimaju jeftinije nego na njihovoj pijaci.
Zoran Ćirić iz Drenovca kod Knjaževca već 13 godina prodaje kupus na zaječarskoj zelenoj pijaci, i kaže da je ove sezone potražnja baš velika, jer je i cena povoljna.
Kupus nije zahtevan za uzgoj, godina je bila rodna, i zato mu se cena od 60 dinara po kilogramu isplati.
- Ove godine nije loša cena, i isplati se. Mora od nečeg da se živi... Od jutros sam imao jedno 50-ak kupaca. Količina... sve zavisi od potrebe domaćinstva, da li je porodica sa 1-2 člana, 3-4, od 30-ak do 100-ak kilograma po domaćinstvu.
Zaječarci svoju zimsku trpezu ne mogu ni zamisliti bez kupusa, od salate preko sarmi do podvarka.
Tu su u kupovini i ljude iz drugih gradova, čak i iz susedne Bugarske, jer je na zaječarskoj pijaci jeftiniji kupus.
- U Bugarskoj je skuplje. Nije 60 dinara, a sigurno negde oko 100 dinara je.
- Ja sam iz Bora. U Boru je cena 80 dinara, dok je Zaječar jeftiniji mnogo, 60 dinara, i svake godine kupujem do 100 kila kupusa.
Kako Zaječarci kisele kupus
A svaka porodica ima svoj način kiseljenja kupusa.
- Očistim ovaj kočanj, sredinu, ubacim so, dopunim, naređam uspravno, znači naređam sve u bure. Onda, na kofu od 10 litara vode, stavljam po kašiku soli, promešam, sipam do vrha bureta, stavim poklopac, u stvari onaj pritiskač, i traje do juna, jula... Avgusta meseca traje kupus.
Iako su za kiseljenje najbolje drvene kace, većina koristi plastična burad. Za one kojima je potrebna manja količina kiselog kupusa, marketi su odavno u prodaju uveli vakumirani ribanac i glavice kupusa.
Kurir.rs/Zamedia