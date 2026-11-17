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Počela je sezona kupovine i kiseljenja kupusa, a na zelenoj pijaci u Zaječaru mogu se pazariti sorte potomak i srpski melez, dok se cene kreću od 50 do 60 dinara za kilogram.

To nije visoka cena, slažu se kupci a ima čak i Bugara iz susednog Vidina koji ovde kupus uzimaju jeftinije nego na njihovoj pijaci.

Zoran Ćirić iz Drenovca kod Knjaževca već 13 godina prodaje kupus na zaječarskoj zelenoj pijaci, i kaže da je ove sezone potražnja baš velika, jer je i cena povoljna.

1/3 Vidi galeriju Zaječarci kisele i po 100 kg kupusa Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Kupus nije zahtevan za uzgoj, godina je bila rodna, i zato mu se cena od 60 dinara po kilogramu isplati.

- Ove godine nije loša cena, i isplati se. Mora od nečeg da se živi... Od jutros sam imao jedno 50-ak kupaca. Količina... sve zavisi od potrebe domaćinstva, da li je porodica sa 1-2 člana, 3-4, od 30-ak do 100-ak kilograma po domaćinstvu.

Zaječarci svoju zimsku trpezu ne mogu ni zamisliti bez kupusa, od salate preko sarmi do podvarka.

Tu su u kupovini i ljude iz drugih gradova, čak i iz susedne Bugarske, jer je na zaječarskoj pijaci jeftiniji kupus.

- U Bugarskoj je skuplje. Nije 60 dinara, a sigurno negde oko 100 dinara je.

- Ja sam iz Bora. U Boru je cena 80 dinara, dok je Zaječar jeftiniji mnogo, 60 dinara, i svake godine kupujem do 100 kila kupusa.

Kako Zaječarci kisele kupus

A svaka porodica ima svoj način kiseljenja kupusa.

- Očistim ovaj kočanj, sredinu, ubacim so, dopunim, naređam uspravno, znači naređam sve u bure. Onda, na kofu od 10 litara vode, stavljam po kašiku soli, promešam, sipam do vrha bureta, stavim poklopac, u stvari onaj pritiskač, i traje do juna, jula... Avgusta meseca traje kupus.