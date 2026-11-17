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U Gradskoj upravi Kruševca uručeni su ugovori o donaciji opreme za mikro i male biznise za 22 odabrana korisnika projekta u okviru programa "Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa" na teritoriji grada Kruševca. Program finansiraju švedska Vlada preko švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i grad Kruševac. Time se nastavlja dugogodišnja uspešna saradnja između Helpa i grada Kruševca.

- Ugovorom o saradnji između Grada i Helpa potpisanim u aprilu 2026. nastavljena je saradnja na projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju. Odabrani korisnici podržani su u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti dobijanjem zahtevane opreme u prosečnoj vrednosti od 2200 do 3600 evra.

Radi o značajnim sredstvima za teško zapošljive kategorije i mlade preduzetnike. Time se smanjuje i stopa nezaposlenosti koja je u ovom trenutku na rekordno niskom nivou, ispod 6 odsto. I dalje će se nastaviti sa tom politikom, kao i sa programima dokvalifikacije i prekvalifikacije, kako bi zaposlenjem bio obuhvaćen što veći opseg stanovništva, izjavio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

1/5 Vidi galeriju Kruševac: Uručeni ugovori o donaciji opreme za 22 mala biznisa Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima usledilo je nakon uspešno završene informativne kampanje i selekcije koja se odvijala u dve faze, na osnovu pristiglih zahteva i terenskih poseta , a prema prethodno usvojenim kriterijumima i merilima.

Inače, ukupna vrednost projekta je oko 6,5 miliona evra, a biće implementiran do jula 2027. godine u 16 opština i gradova u Srbiji.

Ukupna vrednost investicije za Kruševac u ovoj fazi projekta iznosi oko 54 300 evra, a učešće Grada iznosi 15 360 evra ili 30% vrednosti direktnih troškova kupovine opreme za korisnike.