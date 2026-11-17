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Oglas za zapošljavanje dva doktora medicine, dva medicinska tehničara i jednog vozača sanitetskog vozila, raspisao je Zavod za urgentnu medicinu Niš, a rok za podnošenje prijave je 21. novembar.

Za svih 5 radnih mesta za koje su oglasi raspisani navodi se da će radnici biti primljeni na radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme, a najduže do 31. decembra 2026. godine.

U samim oglasima stoji i da se raspisuju na odnovu odluke direktora od 10. novembra i to zbog povećanog obima posla za 4 pozicije, dok je jedna medinska sestra/tehničar zapošljava kao zamena zbog odsustva nekog zaposlenog.

Detalji o konkursu mogu se pronaći na sajtu niške Hitne pomoći i sajtu Ministarstva zdravlja.

Konkursi su raspisani 13. novembra, a rok za prijavu je 8 dana od objavljivanja oglasa.