Srbija
OGROMNE GUŽVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Na Batrovcima se čeka punih sedam sati, kritično i ka BiH i Bugarskoj
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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju sedam sati, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Na graničnom prelazu Bezdan ka Hrvatskoj zadržavanje za kamione je šest sati, a na prelazu Šid u istom smeru kamioni čekaju pet sati.
Zadržavanje od po sat vremena je na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini i prelazu Gradina ka Bugarskoj.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategotrije vozila", piše u saopštenju.
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