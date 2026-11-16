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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju sedam sati, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Bezdan ka Hrvatskoj zadržavanje za kamione je šest sati, a na prelazu Šid u istom smeru kamioni čekaju pet sati.

Zadržavanje od po sat vremena je na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini i prelazu Gradina ka Bugarskoj.