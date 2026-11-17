U okviru projekta ''Leteći galeb'' trojka iz Velike Britanije, Robin, odnosno Bobin kao klovn, i njene kolege Juen i Jonas (Bip i Jonbon), priredila je radionicu ''Senzorni cirkus'' za decu i mlade sa smetnjama u razvoju koju su, u saradnji sa lozničkim udruženjem ''Svetionik'', održali danas u Omladinskom centru. Oni su dobrotvorna organizacija, sa sedištem u Velikoj Britaniji, sa misijom da, kako kažu, šire igru i radost širom sveta, a u Srbiji su drugi put.

Cilj projekta je promovisanje inkluzivnosti i ovog stila senzornog angažovanja, da se svaki učesnik oseća viđenim, saslušanim, da može biti u potpunosti svoj, kazala je Robin i navela da ovakve međunarodne saradnje znače mogućnost da šire inkluzivnost i pristupačnost.

Foto: Kurir/T.I.

- Drago nam je što smo u Loznici i radimo sa divnim partnerima koji su nam omogućili pristup sjajnim grupama. Radimo sa decom i mladima, od društvenih grupa do izbegličkih kampova i raseljenih zajednica, i idemo svuda gde decu možemo da obradujemo. Cilj je da se ponovo susretnemo sa grupama osoba sa invaliditetom kako bismo doneli cirkus, igru i zabavu na što inkluzivniji mogući način. Ovaj projekat sprovodimo zato što verujemo da deca sa invaliditetom i odrasli zaslužuju jednak pristup igri koja je inkluzivna i pristupačna načinu na koji oni postoje i ponašaju se u svetu. Ne smeta nam ako hodaju po bini, stoje kraj nas, ni ako deca naš nastup provedu fokusiranА na jedan element programa. Zaista je nemerljivo kada vidimo kako doživljavaju naš šou i kako se osećaju njihovi roditelji – kazala je Robin.

Prema rečima Tanje Glišić, načelnice gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, gotovo u celom svetu ovo britansko udruženje radi sa decom i mladima koji imaju smetnje u razvoju, a pre svega su bazirani na decu sa autizmom i različitim spektrom psihičkih poremećaja. Kako je ocenila, njihov pristup je vrlo nežan, veoma zabavan i ideja im je da svako dete i svaka osoba ima pravo na igru, zabavu i uživanje, i to je ono što žele da im pruže.

- Njihov nastup izgleda kao mala, jako interaktivna cirkuska predstava i oni će im u skladu sa mogućnostima dece, koju smo selektovali na osnovu njihovog uzrasta, ali i mogućnosti koje imaju, omogućiti da učestvuju u pravljenju predstave. Kažu da im je jako korisno da vide kakva je naša praksa u radu sa decom i mladima sa invaliditetom i teškoćama u razvoju – izjavila je ona.