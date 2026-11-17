Građani su danas snimili nesvakidašnja scenu na ulicama u Bačkoj Palanci.

Naime, kako se deli snimak na Instagram stranici "backapalankadesavanja", divlja svinja je snimljena kako se šeta Ulicom Save Kovačevića, u pomenutom gradu.

Svinja je svaštojed i jedini predstavnik svoje porodice koji živi u našim šumama, predak je domaće svinje. Ne čudi što je snimljena po mraku jer je pretežno noćna životinja sa jakim nomadskim nagonom.

Trenutno nije poznato odakle je došla i da li je nekome pobegla, kao ni epilog ove noćne šetnje.