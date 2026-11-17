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NESVAKIDAŠNJA SCENA U BAČKOJ PALANCI! Građani snimili neobičnog posetioca u noćnoj šetnji centrom grada: Mirno korača ulicom! (VIDEO)
Građani su danas snimili nesvakidašnja scenu na ulicama u Bačkoj Palanci.
Naime, kako se deli snimak na Instagram stranici "backapalankadesavanja", divlja svinja je snimljena kako se šeta Ulicom Save Kovačevića, u pomenutom gradu.
Svinja je svaštojed i jedini predstavnik svoje porodice koji živi u našim šumama, predak je domaće svinje. Ne čudi što je snimljena po mraku jer je pretežno noćna životinja sa jakim nomadskim nagonom.
Trenutno nije poznato odakle je došla i da li je nekome pobegla, kao ni epilog ove noćne šetnje.
Kurir.rs
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