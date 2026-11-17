Na jednoj farmi u selu Brnjica u opštini Knić potvrđena je afrička kuga svinja. Zbog toga je zabranjen promet svinja i pooštrene su mere kontrole i dezinfekcije.

Usled pojave afričke kuge svinja na toj farmi, rešenjem Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede područje u krugu od tri kilometra proglašeno je zaraženim i to u knićanskim selima Brnjica, Dubrava, Sumorovac i Rašković. Istovremeno, u krugu od 10 kilometara proglašeno je ugroženo područje koje obuhvata sela Kikojevac, Zabojnica, Vučkovica, Ljubić, Gruža, Lipnica, Grabovac, Knić, Žunje, Pretoke, Radmilović, Kusovac, Dragušica, Toponica, Bečevica, Oplanić, Grivac, Brestovac i Ljuljaci na teritoriji opštine Knić, kao i sela Rogojevac, Prekopeča, Drača, Divostin, Drenovac, Đuriselo, Dragobraća, Korićani, Vinjište i Goločelo na teritoriji grada Kragujevca.

Da bi se sprečilo širenje zaraze stočarima se savetuje da ispred svakog objekta krupne i sitne stoke postave dezinfekcione barijere i da na svaku sumnju da su životinje bolesne odmah slučaj prijave nadležnima.

Promet svinja u tom delu opštine Knić je zabranjen, klanje svinja dozvoljeno je isključivo za sopstvene potrebe uz savet da se u saradnji sa nadležnim veterinarom pošalju uzorci na analizu. Kako rezultati iz nadležnog Instituta stižu brzo, u roku od dan ili dva, svima koji svinjsko pečenje sa svoje farme planiraju za slavske trpeze, preporučuje se da uzorke pošalju na analizu što pre.