Kamioni na graničnim prelazima čekaju i do sedam sati, dok putnici prolaze bez zadržavanja, saopštio je AMSS.
Srbija
KOLAPS NA GRANICAMA! Kamiondžije u nepreglednim kolonama, na ovom prelazu se čeka ČAK SEDAM
Kamioni na izlazu iz zemlje čekaju i do sedam sati, dok na putničkim terminalima na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Kako su naveli, na graničnom prelazu Batrovci, sa Hrvatskom, teretna vozila čekaju oko sedam sati, dok se na prelazu Bezdan čeka do šest sati.
Vreme čekanja za teretna vozila na prelazu Šid, takođe sa Hrvatskom, je četiri šata, dok kamioni na prelezu Sremska Rača, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, čekaju tri sata, a na prelazu Horgoš ka Mađarskoj sat i po.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", saopštio je AMSS.
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