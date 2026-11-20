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U Čurugu već četiri godine uspešno radi Udruženje proizvođača likera, koje okuplja ljubitelje i majstore ovog zanata. Ono što je počelo kao hobi preraslo je u ozbiljan posao, a meštani su pokrenuli i festival "Zlatna kap", koji je za kratko vreme dobio međunarodni karakter.

Ovogodišnji, četvrti po redu festival okupio je oko 80 izlagača sa čak 140 uzoraka likera. Svoje proizvode predstavili su i proizvođači iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Poljske.

Skoro svako drugo domaćinstvo pravi likere

Predsednik čuruškog udruženja proizvođača likera Ranko Milinović kaže da je ideja nastala iz zabave, ali da je već nakon prve godine postalo jasno da se razvija ozbiljan posao za koji se domaćinstva pripremaju tokom cele godine.

- Skoro svako drugo domaćinstvo u Čurugu priprema likere i s ponosom predstavlja svoj proizvod. Naše recepture se uglavnom zasnivaju na tradicionalnim voćnim vrstama poput višnje, maline, jagode i oraha, dok nam gosti iz inostranstva donose zanimljive ukuse, poput likera od borovih iglica - navodi Milinović.

Čurug je prvo mesto u Srbiji koje je organizovalo festival posvećen isključivo likerima i podiglo ga na međunarodni nivo. Slično udruženje postoji još u Somboru.

- Ovakva, samostalna manifestacija posvećena isključivo likerima gotovo da ne postoji nigde u Evropi. Sličan događaj beleži se jedino u Poljskoj, ali se tamo održava u sklopu šireg gastronomskog festivala. Upravo ta autentičnost privlači sve veći broj izlagača i posetilaca - objašnjava Milinović.

Stručni žiri ocenjuje svaki uzorak

O kvalitetu likera odlučuje stručni žiri sastavljen od profesora sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji ocenjuje pristigle uzorke.