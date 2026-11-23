Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da nijedan od 11 analiziranih uzoraka na području grada Kragujevca nije bezbedan i ispravan za upotrebu.

Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, Divostinu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac. Uzorkovanje i analize izvršio je nadležni Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Izvorska voda ni sa jedne od ukupno 11 javnih česama u Kragujevcu nije ispravna za upotrebu.

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da nijedan od 11 analiziranih uzoraka na području grada Kragujevca nije bezbedan i ispravan za upotrebu.

Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, Divostinu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac. Uzorkovanje i analize izvršio je nadležni Institut za javno zdravlje Kragujevac.