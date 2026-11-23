NOVOSAĐANE DANAS ČEKA SMANJEN PRITISAK VODE: Radovi na izvorištu Štrand trajaće devet sati
Novosadski JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava građane da se u ponedeljak, 23. novembra 2026. godine, nastavljaju radovi na narednoj fazi rekonstrukcije cevne galerije u Staroj filter stanici, na Pogonu za preradu vode „Štrand“.
Radovi će trajati od 7 do 16 časova.
Tokom izvođenja radova kapacitet prečišćavanja sirove vode do kvaliteta vode za piće biće smanjen na 900–950 litara u sekundi. To će usloviti smanjenje pritiska vode kod dela potrošača na bačkoj strani grada, kao i u nižim delovima Petrovaradina.
Potpuna stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži očekuje se u večernjim satima.
Tim povodom, cisterne sa pijaćom vodom biće raspoređene na sledećim lokacijama:
Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju KCV
FMC Specijalna bolnica za hemodijalizu – Bulevar Slobodana Jovanovića 2
Betanija
PU „Radosno detinjstvo“ – Privrednikova bb
Okružni zatvor na Klisi
Kurir.rs/Dnevnik.rs