Srbija
Kragujevačka Hitna pomoć zabeležila 46 intervencija: Ovo su tegobe zbog kojih su se građani najčešće javljali
- Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 46 intervencija na terenu u prethodna 24 sata, od čega 26 danju i 20 noću
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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 46 intervencija na terenu i to 26 preko dana, a 20 tokom noći.
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 59 pregleda odraslih osoba, od kojih tokom dana 34, a u toku noći 25 pregleda. Na javnom mestu bilo je ukupno devet intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti oboleli od karcinoma, sa nesvesticom, visokim krvnim pritiskom, astmatičari i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima, sa temperaturom i sa povredama, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.
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