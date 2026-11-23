Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 46 intervencija na terenu i to 26 preko dana, a 20 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 59 pregleda odraslih osoba, od kojih tokom dana 34, a u toku noći 25 pregleda. Na javnom mestu bilo je ukupno devet intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti oboleli od karcinoma, sa nesvesticom, visokim krvnim pritiskom, astmatičari i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima, sa temperaturom i sa povredama, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.