Sneg se od novembra do januara nije topio.
Srbija
ZABELELA SE SRBIJA! Sneg veje na Kopaoniku, Zlatiboru, Tari i Suvoboru, meštani spremni: Vraćaju se zime kao što su nekad bile! (FOTO/VIDEO)
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Jaka kiša u višim planinskim predelima ovog jutra prešla je u susnežicu i sneg.
Na Suvobvoru se mećava ne šali, i počelo je snažno da veje.
Suvobvor Foto: RINA
- Konačno nam se izgleda vraćaju one prave nekadašnje zime, koje pamtim kao dete. Sneg prvi je padao oko Aranđelovdana i tek tamo posle Svetog Save bi krenuo da se topi. Poslednjih godina snega jedva da je i bilo. Mi smo svakako naviknuti i spremni, nama je kad nema snega neobično, kaže za RINU Milenko iz Koštunića.
Sneg veje na Kopaoniku Foto: screenshot Infokop
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Sneg od jutros pada na Zlatiboru i na Tari, ali i na Kopaoniku gde će prema rečima nadležnih uskoro početi i veštačko osnežavanje kako bi sve bilo spremno za početak skijaške sezone.
Kurir.rs/RINA
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