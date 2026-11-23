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Jaka kiša u višim planinskim predelima ovog jutra prešla je u susnežicu i sneg.

Na Suvobvoru se mećava ne šali, i počelo je snažno da veje.

Suvobvor Foto: RINA

- Konačno nam se izgleda vraćaju one prave nekadašnje zime, koje pamtim kao dete. Sneg prvi je padao oko Aranđelovdana i tek tamo posle Svetog Save bi krenuo da se topi. Poslednjih godina snega jedva da je i bilo. Mi smo svakako naviknuti i spremni, nama je kad nema snega neobično, kaže za RINU Milenko iz Koštunića.

1/3 Vidi galeriju Sneg veje na Kopaoniku Foto: screenshot Infokop

Sneg od jutros pada na Zlatiboru i na Tari, ali i na Kopaoniku gde će prema rečima nadležnih uskoro početi i veštačko osnežavanje kako bi sve bilo spremno za početak skijaške sezone.

00:14 Sneg na Ravnoj Gori Izvor: RINA