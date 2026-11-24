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Pozno miholjsko leto i lepa jesen omogućili su stanovnicima planinskih sela podno Radana, Sokolovice i Kopaonika da obave poslednje pripreme za dolazak zime.

Pored obezbeđivanja hrane i ogreva, meštane posebno brine udaljenost zdravstvenih ustanova, naročito kada sneg zaveje puteve.

Obezbeđivanje dovoljnih količina ogreva, najčešće bukovog i hrastovog drveta, kao i životnih namirnica, među najvažnijim je obavezama žitelja planinskih sela pred predstojeću zimu.

Radivoje Šmigić iz sela Tovrljane kaže da je godina bila rodna i da je ostalo još ponešto od jesenjih poslova.

"Nismo još završili sve poslove, ima tu još ponešto da se radi, kao što je pečenje rakije, ubiranje još ponekih plodova. Ova godina je bila rodna, dobra, tako da se svode računi. Sve u svemu, lepo je, zlatna jesen. Naša planina Sokolovica je sva u zlatu, tako da je šteta što nema ljudi", kaže Šmigić.

Predeli netaknute prirode, plodna zemlja i čist vazduh pružaju idealne uslove za život. Ipak, zbog nepristupačnog terena i udaljenosti, ovi krajevi zimi opuste. Ostaju oni koji su pripremili zalihe hrane i ogreva za snegove koji ovde umeju da potraju.

Milena Jovičić iz sela Trnov Laz ističe da u njenom domaćinstvu ima mnogo posla oko stoke.

"Imamo više od 200 ovaca, tri krave, kobilu, ždrebe, dosta svinja, ali borimo se i trudimo se", kaže Milena.

Suša je ove godine otežala obezbeđivanje stočne hrane.

"Za stoku moramo da obezbedimo hranu, jer zimi nema gde. Ove godine je bila velika suša, slaba hrana, mora da se dokupi", navodi Stanika Jovičić iz Trnovog Laza.

Foto: RTS Printscreen

Najviše nedostaju mladi

U planinskim selima Toplice uglavnom žive staračka domaćinstva, ali ima i mladih koji su grad zamenili selom.

"Najviše nedostaju mladi ljudi. Evo, ja sam sada najmlađi u selu. Sve su stariji ljudi i sve ih je manje. Sada ide setva, malo pečemo rakiju", priča Nikola Srdić iz Tovrljana.

Veštinu pečenja rakije naučio je još u detinjstvu, od dede.

U desetak sela na Radanu i Sokolovici živi tek nešto više od stotinu stanovnika, bez ambulante i prodavnice.

Kažu da im je najteže kada im zatreba lekar. Do Kuršumlije i Prokuplja potrebno im je najmanje sat vremena vožnje, a tokom zime neretko budu i danima zavejani.