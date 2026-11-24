Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U Osnovnoj školi „Mićo Matović“, u izdvojenom odeljenju Močioci kod Ivanjica, održana je manifestacija „Dani ivanjičkog krompira“.

Nagrađeni su najbolji proizvođači ovog povrća, najbolja jela od krompira, najlepše poslastice, najneobičniji ukus i najlepše dekorisana hrana.

Prema odluci žirija, nosilac titule za najveći ovogodišnji prinos je Miroslav Petrović, a nagradu za najveći krompir dobio je Ilija Todorović. Pehar za najneobičniji krompir dobio je Filip Drašković. Za najvećeg proizvođača ove godine je proglašen Dragan Pantović, a najmlađi uzgajivač je Bojana Grujović.

Dodeljene su i nagrade za najbolja jela od krompira, a prvo mesto je pripalo školi iz Katića, drugo mesto ženskoj pevačkoj grupi „Bele rade“, a treće Ljiljani Mitić. Za najbolju poslasticu prvo mesto pripalo je školi iz Močioca, drugo Bojani Grujović, a treće Milji Dramićanin. Za najneobičniji ukus jela nagrađena je ženska pevačka grupa „Breza“, a Tehnička škola Ivanjica imala je najlepšu dekoraciju. Svi su nagrađeni vrednim kuhinjskim aparatima.