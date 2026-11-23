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Da je zima iza ćoška najavile su i prve pahulje koje su jutros, doduše stidljivo, pokrile vrhove Gučeva, a u tragovima su su ostale vidljive tokom dana.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U 15 časova u Loznici je bilo šest stepeni, ali je osećaj hladnoće pojačavao ne tako jak vetar, dva metra u sekundi, ali vrlo hladan pa je subjektivni osećaj bio da je temperatura znatno niža.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Prema najavi meteorologa ko sutra ranije izlazi iz kuće mora se utopliti pošto će najniža jutarnja tempratura biti minus dva, a dnevna do znatno prijatnijih plus devet uz pretežno sunčano vreme.