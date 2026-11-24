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Grad Čačak pozivao je u ponedeljak sve građane, kao i stručnu javnost, da se upoznaju sa Nacrtom plana investicija grada Čačka za 2027. godinu, koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Čačka i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava se sprovodi od ponedeljka 23. decembra, do 7. decembra, navodi se na sajtu Grada Čačka.

Predlozi i sugestije dostavljaju se najkasnije do 7. decembra do 13.00 časova, i to: putem elektronske pošte na adresu: finansije@cacak.org.rs ili u pisanoj formi putem pisarnice Gradske uprave grada Čačka (prizemlje zgrade Gradske uprave, Ul. Župana Stracimira br. 2, Čačak).

U organizaciji grada Čačka, prispeli predlozi, sugestije i komentari biće razmatrani sa predlagačima na sastanku koji će se održati 8. decembra 2026. godine, u periodu od 7.30 do 8.30 časova, u sali Gradskog veća.

Sastanku će prisustvovati predstavnici obrađivača, a mogu prisustvovati i fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli predloge i sugestije u toku trajanja javne rasprave, koji su svoje učešće na sastanku prijavili putem elektronske pošte na adresu finansije@cacak.org.rs ili pisanim putem preko pisarnice, najkasnije do 7. decembra 2026. godine do 13.00 časova.

Po okončanju javne rasprave, grad Čačak će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, na osnovu čega će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i objaviti ga na zvaničnoj internet stranici grada Čačka.