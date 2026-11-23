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Neobična i urnebesna scena sa jedne proslave, za koju se pretpostavlja da je rođendanska, postala je pravi hit na društvenim mrežama, nakon što je korisnica podelila snimak nesvakidašnje "akcije spasavanja" zbog peći na drva koja je u jeku slavlja počela da dimi.

Kako se vidi na snimku koji je za kratko vreme izazvao lavinu komentara i smeha, tokom proslave rođendana u zatvorenoj prostoriji punoj gostiju, peć na drva je iznenada počela da vraća dim. Gosti su se odmah okupili oko nje i počeli da većaju kako da reše problem i zaustave dim koji je sve brže punio sobu.

Dok su prisutni pokušavali da smisle rešenje, atmosferu je dodatno začinio pevač – iako je od gustog dima počeo da kašlje, on nije želeo da prekine pesmu, već je nastavio da peva kao da se ništa ne dešava.

U jednom trenutku u celu akciju umešala se i jedna starija gospođa, pa je ubrzo pala odluka da se peć iznese napolje. Prvo su skinuli čunak – deo cevi koji ide u zid, a zatim su dvojica muškaraca uhvatila peć i ponela je ka izlazu, što je korisnica koja je objavila video duhovito prokomentarisala rečima da je nose kao "badnjak".

Međutim, tu mukama nije bio kraj. Na putu do vrata zapeli su zbog visine peći, što je izazvalo opšti smeh među okupljenima. Posle prave male borbe koja je trajala oko tri minuta, nekako su uspeli da je okrenu "na kant" i konačno je iznesu iz prostorije, dok su gosti čitav poduhvat ispratili smehom i navijanjem.