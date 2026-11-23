Podrška miru u Centralnoafričkoj Republici: Vojni lekari narednih šest meseci u misiji EU
Redovna zamena medicinskog kontingenta Vojske Srbije u vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike izvršena je prethodnih dana u glavnom gradu te afričke zemlje, Bangiju.
Kontingent Vojske Srbije u ovoj mirovnoj operaciji čine lekari i medicinski tehničari — štabni oficir na dužnosti načelnika sanitetske službe u misiji i šestočlani medicinski tim.
Pripadnici Vojske Srbije koji su završili svoje angažovanje u misiji su bili od maja ove godine. Uspešno su realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja i odlične ocene od strane pretpostavljenih u komandi misije i na najbolji način predstavili sanitetsku službu i stručnost i profesionalizam pripadnika Vojske Srbije.
Lekari i medicinski tehničari koji su preuzeli dužnost, u narednih šest meseci, nastaviće da realizuju zadatke u oblasti sanitetske podrške obuke, preventivne zdravstvene zaštite, kao i lečenja povređenih i obolelih pripadnika međunarodnih snaga angažovanih u misiji.
Vojska Srbije učestvuje u vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici od 2016. godine, a do sada je u ovoj misiji angažovano više od 165 lekara i medicinskih tehničara, kako u komandnim strukturama, tako i u okviru medicinskih timova. Učešćem u misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije, Vojska Srbije aktivno doprinosi očuvanju mira u svetu i jačanju međunarodnog ugleda naše zemlje, i istovremeno potvrđuje svoju sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnom okruženju.