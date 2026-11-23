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Redovna zamena medicinskog kontingenta Vojske Srbije u vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike izvršena je prethodnih dana u glavnom gradu te afričke zemlje, Bangiju.

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Kontingent Vojske Srbije u ovoj mirovnoj operaciji čine lekari i medicinski tehničari — štabni oficir na dužnosti načelnika sanitetske službe u misiji i šestočlani medicinski tim.

Pripadnici Vojske Srbije koji su završili svoje angažovanje u misiji su bili od maja ove godine. Uspešno su realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja i odlične ocene od strane pretpostavljenih u komandi misije i na najbolji način predstavili sanitetsku službu i stručnost i profesionalizam pripadnika Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Lekari i medicinski tehničari koji su preuzeli dužnost, u narednih šest meseci, nastaviće da realizuju zadatke u oblasti sanitetske podrške obuke, preventivne zdravstvene zaštite, kao i lečenja povređenih i obolelih pripadnika međunarodnih snaga angažovanih u misiji.