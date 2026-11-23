LOZNICA – Prvi sneg stidljivo je aterirao jutros na vrhove Gučeva kao najava da je prava zima sve bliže, a ima i prognoza da će se narednog vikenda zabeleti i niži krajevi . Da li će pahulje stići videćemo, ali prema podacima iz lozničkog KJP ''Naš dom'' zimska služba spremna je za ''okršaj'' sa pahuljama i hladnim danima. Vozila su u ispravnom stanju, a obezbeđena su neophodna sredstva za posipanje javnih površina u slučaju snega i leda.

Zimska služba traje 151 dan, od prvog novembra do aprila, a iz ''Našeg doma'' ističu da su spremni da se angažuju čim za time bude potrebe i uklanjaju sneg sa javnih površina, trotoara, parkova i mostova što je u njihovoj nadležnosti, kako bi Lozničani imali prohodne ulice i trotoare. Po planu zimskog održavanja angažovano je 25 radnika, a mehanizacija je spremna, a obezbeđeno je 70 kubika peska, 20 tona soli i dve tone hemijskih sredstava (kalcijum-hidroksida). Zimska služba, kao i prethodnih godina, pokriva Loznicu, Banju Koviljaču i Lešnicu, a čisti pešačke prelaze, mostove, i prema prioritetu prilaze ustanovama, bolnici, školama i obdaništima, mesta gde je povećana frekvencija pešačkog saobraćaja. Neki od delova grada čiste se ručno zbog stubića na trotoaru koji onemogućavaju mašinsko čišćenje, a javne površine u gradu po rasporedu kada visina snega bude od osam do deset centimetara. Mostovi se noću čiste mašinski, a danju ručno, dok u nekim ulicama nije dozvoljena upotreba soli pa se sprečavanje poledice obezbeđuje posipanjem čistog separisanog peska, ili hemijskih sredstava koja ne razaraju beton.