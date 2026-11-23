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Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da se tokom noći u većini krajeva, a posebno u planinskim područjima očekuju temperature ispod nultog podeljka što donosi opasnost od poledice. Na istoku i jugoistoku Srbije vožnju će otežavati i jak vetar koji na prevojima u Borskom okrugu može imati udare olujne jačine, naveo je AMSS.

Savetovali su vozačima da na put krenu isključivo sa zimskim gumama, a da brzinu i vožnju prilagode zimskim uslovima na putu. AMSS je naveo i da automobili, na graničnim prolazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od jednog do dva sata.

Kamioni na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju sat i po a na ; Kelebiji dva sata da izađu iz Srbije, navodi se.

Na prelazima Batrovci i Šid - "drumski" sa Hrvatskom kamioni čekaju dva sata a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom jedan sat da napuste Srbiju.