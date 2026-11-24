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U Srbiji jutro hladno sa slabim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, u Borskom okrugu i sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju, a tokom noći i u skretanju na južni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus tri do dva, a najviša od pet do devet stepeni.

Temperature u 7 časova

Kraljevo je jutros u 7 sati bio jedini grad u Srbiji koji je bio u plusu sa temperaturom od 1 stepen. Na Kopaoniku je minus 10, u Sjenici minus 4, a na Zlatiboru minus 5! U Beogradu je jutros u 6 bilo minus 1 a posle 7 časova temperatura se popela na nulu.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće oko minus jedan, a najviša oko šest stepeni.

Na području Beograda hladno i sunčano. Vetar slab do umeren, pretežno zapadni, uveče južni i jugoistočni.

1/6 Vidi galeriju Sneg na Kopaoniku, novembar Foto: Infokop printscreen

Vreme do kraja meseca

U sredu (25.11.) jutro još hladnije – minimalne temperature od -8 do -1 °S, a tokom dana se očekuje porast temperature uz postepeno naoblačenje, koje će posle podne i uveče usloviti kišu, prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim u ostalim krajevima.

Na istoku Srbije se uveče i u toku noći očekuju mešovite padavine – kiša uz poledicu (u brdsko-planinskim predelima okrenutim Pomoravlјu), dok će istočnije od Homolјskih i Kučajskih planina padati sneg i u nižim predelima uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U košavskom području počeće da duva jak, a u Banatu i olujni jugoistočni vetar, koji će oslabiti u četvrtak uveče (26.11.). U četvrtak i petak (26 – 27.11.) ponovo će padati kiša povremeno, dok se za vikend (28 – 29.11.) očekuje pad temperature i prelazak kiše u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima.

Početkom naredne sedmice (30.11. i 01.12.) suvo.

Sneg na Tari

Pogledajte temperature jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen

Pogledajte kako pada sneg na Kopaoniku