Srbija
U Domu zdravlja Niš do 27. novembra akcija "Otvorena vrata za HPV vakcijanaciju"
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U Domu zdravlja Niš u toku je akcija "Otvorena vrata za HPV vakcinaciju", koja će trajati do 27. novembra.
Akcija je počela juče, a obavljaće se u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece.
Vakcinacija je odobrena za devojčice i dečake uzrasta od 9 do 19 godina. Posebno se preporučuje deci starijoj od devet godina, pre stupanja u seksualne odnose, a prvenstveno učenicima sedmog razreda osnovne škole, navodi se na sajtu DZ Niš.
Kurir.rs/Tanjug
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