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Za nabavku opreme za Regionalni centar za upravljanje otpadom, koji će opsluživati Novi Sad i sedam okolnih opština, zaključeni su ugovori ukupne vrednosti 7,78 miliona evra, a sredstva su obezbeđena kroz program pretpristupne pomoći Evropske unije IPA III.

Najveći deo novca, gotovo 6,95 miliona evra, namenjen je nabavci plastičnih kanti, kontejnera i kućnih kompostera, dok je za podzemne i plastične zvonaste kontejnere izdvojeno 836.480 evra.

Prema obaveštenju o dodeli ugovora objavljenom u Službenom listu Evropske unije, nabavku je sprovelo Ministarstvo finansija, odnosno Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU).

Oprema je namenjena uspostavljanju regionalnog sistema za upravljanje otpadom koji će, osim Novog Sada, obuhvatiti Bačku Palanku, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas.

Gotovo sedam miliona evra za kante, kontejnere i kućne kompostere

U okviru treće partije, koja obuhvata nabavku plastičnih kanti na točkovima, kontejnera i kućnih kompostera, posao je dodeljen kompaniji MNG Plastik Gogić iz Inđije.

Vrednost ugovora iznosi 6.944.637,70 evra, a zaključen je 19. juna 2026. godine.

Oprema će biti distribuirana domaćinstvima u Novom Sadu i okolnim opštinama, dok je predviđeno da kućni komposteri omoguće obradu biorazgradivog otpada na mestu njegovog nastanka.

Podzemni kontejneri za efikasnije sakupljanje otpada

Četvrta partija odnosi se na nabavku podzemnih i plastičnih zvonastih kontejnera za sakupljanje otpada.

Ugovor vredan 836.480 evra dodeljen je kompaniji Eco Signal iz Beograda, a potpisan je 19. septembra 2026. godine.

Nabavka je deo šireg projekta uspostavljanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom, koji obuhvata i opremu i mašine za rukovanje otpadom na budućoj deponiji, kao i vozila i opremu za njegov transport i sakupljanje na teritoriji osam lokalnih samouprava.

Evropska unija finansira razvoj regionalnog sistema

Projekat se finansira sredstvima Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA III, za period od 2021. do 2027. godine.

Uspostavljanje regionalnog sistema trebalo bi da unapredi sakupljanje i upravljanje otpadom u Novom Sadu i sedam okolnih opština, dok će nabavka kućnih kompostera omogućiti i obradu dela biorazgradivog otpada u samim domaćinstvima.