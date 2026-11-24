Srbija
NEVEROVATAN SNIMAK SA SRPSKE PLANINE: Čopor pešterskih vukova ustremio se ka mečetu, a onda se mečka propela na noge! Ovako ga majka odbranila! (VIDEO)
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Na planini Jadovnik, mestu netaknute prirode kojom caruju divlje zveri - vukovi, medvedi i moćni beloglavi supovi, mečka je stala u odbranu svog mladunčeta pred čoporom vukova, a okršaj su snimile kamere ug_jadovnik koje brine o ovom zaštićenom području.
Jadovnik je planina u jugozapadnoj Srbiji, na obodu Pešterske visoravni, jugoistočno od Prijepolja i oko 15 km zapadno od Sjenice. Njen najviši vrh je Katunić - 1.734 m.
Kurir.rs/Instagram PPmedia
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