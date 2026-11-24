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Umesto šetnje galerijom, posetioci su morali da stave ronilačku opremu i zarone! Više od 60 građana učestvovalo je na nesvakidašnjoj podvodnoj izložbi fotografija, održanoj na Gradskom bazenu "Pinki" u Sremskoj Mitrovici, u okviru manifestacije "Novembarski dani".

Jedinstveni spoj umetnosti, sporta i avanture priredili su međunarodni podvodni fotografi Ivana Orlović Kranjc, poznata kao Ivana OK, i Janez Kranjc, u saradnji sa ronilačkim klubom "Svet ronjenja".

U realizaciji događaja učestvovali su i ronioci iz različitih krajeva Srbije i Hrvatske, koji su građanima pomagali da se upoznaju sa ronilačkom opremom i naprave prve korake u svetu ronjenja.

Foto: Dijana Šćekić

Učešće je bilo besplatno, a događaj je prvenstveno bio namenjen onima koji do sada nisu imali priliku da zarone.

Umesto galerije - dno bazena

Fotografije su bile postavljene na dnu bazena, pa su posetioci, uz stručnu podršku instruktora, mogli da ih razgledaju ispod površine vode.

Za mnoge od njih ovo je bilo prvo iskustvo sa ronilačkom opremom, ali i prilika da umetnost dožive na potpuno drugačiji način.

Prva ovakva izložba na mitrovačkom bazenu održana je 7. decembra 2024. godine i tada je privukla veliko interesovanje građana. Učesnici su imali priliku da dobiju i sopstvene podvodne fotografije kao uspomenu na nesvakidašnje iskustvo.

Foto: Dijana Šćekić

Ivana ronila sa ajkulama i krokodilima

Iza ideje o podvodnoj izložbi stoji žena sa bogatim ronilačkim iskustvom. Ivana Orlović Kranjc ronjenjem se bavi od svoje osme godine, a tokom višedecenijske karijere istraživala je podvodni svet na brojnim lokacijama širom planete.

Ronila je na dubinama većim od 70 metara, susretala se sa ajkulama i krokodilima, a tokom boravka na Kubi doživela je i napad ajkule. Uprkos lakšim povredama, već narednog dana vratila se ronjenju.

Za svoj rad dobila je brojna međunarodna priznanja, među kojima je i srebrna medalja osvojena na Evropskom prvenstvu u Španiji.

Beograd je pre nekoliko godina zamenila životom u Zasavici, a danas svoje bogato iskustvo prenosi i na one koji tek otkrivaju čari podvodnog sveta.

1/6 Vidi galeriju Više od 60 građana zaronilo na dno bazena da pogleda fotografije Foto: Dijana Šćekić

Žele da izložba postane tradicija

Organizatori su zadovoljni velikim odzivom građana, a nakon održane izložbe zahvalili su rukovodstvu i zaposlenima u Poslovno-sportskom centru "Pinki" na podršci.

Njihova želja je da podvodna izložba fotografija postane tradicionalna manifestacija u Sremskoj Mitrovici, uz mogućnost organizovanja dodatnih edukativnih i kreativnih programa za decu.