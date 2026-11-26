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Nakon nešto više od dva meseca radova, obnova Mitrovačke gimnazije, jednog od najprepoznatljivijih arhitektonskih zdanja u centru Sremske Mitrovice, ulazi u završnu fazu. Uklanjanjem skela sa ulične fasade građani su dobili priliku da vide obnovljeno lice zgrade koja se približava stogodišnjici postojanja.

Radovi na dvorišnom delu objekta još traju, kao i završno uređenje podnožja fasade. Prema nezvaničnim informacijama, donji deo fasade trebalo bi da bude tamnije boje, sa dekorativnim linijama koje formiraju kvadratna polja.

Završetak obnove fasade planiran je do 30. novembra, a uprkos građevinskim radovima, nastava za oko 600 učenika odvija se redovno.

Foto: Dijana Šćekić

Obnova krova i fasade

Radovi na Mitrovačkoj gimnaziji počeli su 14. septembra. Investitor je škola, dok je izvođenje radova povereno novosadskoj kompaniji GAT.

Projektom su obuhvaćeni rekonstrukcija krova i uređenje fasade sa sve četiri strane objekta, uz očuvanje njegovih arhitektonskih karakteristika.

Poseban značaj ove investicije proizlazi iz činjenice da zgrada Gimnazije ima status zaštićenog spomenika kulture, zbog čega se radovi izvode u skladu sa konzervatorskim uslovima.

Prilikom najave rekonstrukcije u junu ove godine navedeno je da je za obnovu krova i fasade obezbeđen 21 milion dinara. Isti iznos pominjan je i u septembru, prilikom početka radova.

Prema poslednjim objavljenim podacima, Pokrajinska vlada obezbedila je 8.472.000 dinara, dok je Grad Sremska Mitrovica izdvojio deset miliona dinara.

Foto: Dijana Šćekić

Ukupan iznos navedenih sredstava je 18.472.000 dinara, što je za 2.528.000 dinara manje od ranije objavljenog iznosa. Za sada nije razjašnjeno da li se ovi podaci odnose na isti obim radova.

Zdanje podignuto u čast kralja Petra I Karađorđevića

Današnja zgrada Mitrovačke gimnazije građena je od 1928. do 1930. godine, prema projektu poznatog srpskog arhitekte Momira Korunovića.

Svečano je otvorena 15. juna 1930. godine, a podignuta je u čast kralja Petra I Karađorđevića.

O značaju ovog događaja svedoče i istorijski zapisi. Beogradski list "Vreme" objavio je 16. juna 1930. godine izveštaj sa svečanog otvaranja, pod naslovom "Osvećenje nove gimnazije Kralja Petra Velikog Oslobodioca".

Gotovo vek kasnije, ovo monumentalno zdanje i dalje služi svojoj prvobitnoj nameni – obrazovanju mladih.

Stara razglednica čuva nekadašnji izgled Gimnazije

U zbirci Muzeja Srema sačuvana je stara kolorirana razglednica na kojoj se vidi zgrada Mitrovačke gimnazije, okružena nekadašnjim gradskim kućama i zelenilom.

Razglednica, koja po svojim karakteristikama najverovatnije potiče iz međuratnog perioda, prikazuje svetlu fasadu, crveni krov i vizuelno izdvojeno, tamnije podnožje objekta.

Iako tačna godina nastanka razglednice nije potvrđena, ona predstavlja zanimljivo istorijsko svedočanstvo o izgledu jednog od najznačajnijih mitrovačkih zdanja.

Poređenje nekadašnjeg i današnjeg izgleda Gimnazije pokazuje da su prepoznatljivi arhitektonski elementi zgrade, raspored prozora i karakteristični lukovi sačuvani.

Međutim, koliko sadašnje rešenje fasade, uključujući boju i dekorativnu obradu njenog podnožja, odgovara izvornom izgledu iz 1930. godine, moguće je pouzdano utvrditi tek uvidom u originalnu projektnu dokumentaciju i konzervatorske uslove.

Gotovo dva veka gimnazijskog obrazovanja

Dok će sadašnja zgrada Gimnazije 2030. godine obeležiti vek postojanja, istorija gimnazijskog obrazovanja u Sremskoj Mitrovici znatno je duža.

Njegovi počeci vezuju se za 1838. godinu, pa će 2038. godine biti obeležena dva veka gimnazijskog obrazovanja u ovom sremskom gradu.

Kroz učionice Mitrovačke gimnazije prošle su brojne generacije učenika, a sama zgrada postala je nezaobilazan deo kulturnog, obrazovnog i arhitektonskog identiteta grada.

1/5 Vidi galeriju Skele sa ulične fasade Mitrovačke gimnazije su uklonjene, a završetak radova na jednom od najlepših istorijskih zdanja u gradu planiran je do kraja novembra. Foto: Dijana Šćekić

U planu obnova i drugih istorijskih zdanja

Mitrovačka gimnazija nije jedini istorijski objekat u centru Sremske Mitrovice čija je obnova najavljena tokom ove godine.

Među objektima čije je uređenje planirano nalazi se i zgrada poznata Mitrovčanima kao "Palestina", dok je pokrenut i postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje dela centralnog gradskog jezgra, rekonstrukciju Muzeja Srema i Galerije "Lazar Vozarević".