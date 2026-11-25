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Povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, iz lozničke gradske uprave naglašeno je da je od izuzetnog značaja saradnja nadležnih institucija, prevencija nasilja, ekonomsko osnaživanja žena i pružanja podrške onima koje žele da izađu iz nasilnog okruženja.

Kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja se svake godine obeležava od 25. novembra do 10. decembra, za cilj ima dodatno skretanje pažnje institucija, javnosti i medija na sve oblike rodno zasnovanog nasilja - nasilja u porodici, seksualnog nasilja, proganjanje, uznemiravanje na poslu, digitalno uznemiravanje, ističe se u saopštenju gradske uprave.

- Grad Loznica i Centar za socijalni rad Loznica, stalno se bave prevencijom i rešavanjem ovog problema tokom čitave godine, sa posebnim akcentom na zajedničko delovanje lokalnih institucija, društvene zajednice, kao i na pravovremeno i odgovorno reagovanje. Nijedna žena ne sme ostati sama u sučavanju sa ovim velikim društvenim problemom. Cilj je sprečiti svaki oblik nasilja, bilo da je reč o

psihičkom, fizičkom, seksualnom ili ekonomskom nasilju, a naročito femicid (rodno motivisano ubistvo žene) – ističe se u saopštenju.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama iz lozničkog Centra za socijalni rad poručuju da za nasilje nema opravdanja i da svaka žena ima pravo na život bez nasilja.

- Svako bez odlaganja mora da prijavi policiji ili javnom tužiocu nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega, a državni organi i institucije imaju zakonsku obavezu da zaštite žrtvu od nasilja i pruže joj neophodnu podršku, navode iz ove ustanove.

Zajednički znak kampanje je narandžasta boja, kao simbol budućnosti bez nasilja, i u Loznici će, kako je saopšteno, nekoliko lokacija biti u toj boji u znak podrške ženama i obeležavanju ovogodišnje kampanje.

Inače, prema danas objavljenim podacima MUP-a od početka godine do 15. novembra, u 25 događaja nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima život je izgubilo 27 osoba, 13 žena i 14 muškaraca. U istom periodu, nasilje u porodici pogodilo je 3.355 osoba, među kojima je 2.480 žena. Od početka godine do 20. novembra izrečene su 24.683 hitne mere zaštite, kako bi se žrtve zaštitile i sprečilo dalje

nasilje.