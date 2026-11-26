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Centralni program ovogodišnje manifestacije „Sovembar – mesec sova utina u Kikindi“, pokrenute radi promocije ovog severnobanatskog grada, kao najvećeg urbanog zimovališta te vrste sova na svetu, biće održan u petak, 27. novembra.

U Turističkoj organizaciji, „Sova patrola – putem staništa sova ušara“, naziv je jednoiposatnog programa na centralnom gradskom trgu u okviru kog će učenici kikindskih osnovnih škola u organizaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada, brojati sove, i naučiti kako se teorijski i praktično obavlja njihovo istraživanje, ali i čuti više detalja o utinama i njihovom značaju.

Okupljanje učesnika je u 10.30 sati ispred Sportske sale „Partizan“. Od 10 do 14 časova na istom mestu, sali „Partizana“, učenici osnovnih i srednjih škola će u okviru programa „Moja vizura – sova ušara“ imati priliku da iskažu svoju kreativnost i prikažu kako vide sove, koje su postale obeležje njihovog grada, a znanje o njima đaci šestog razreda biće u mogućnosti da pokažu u sklopu kvalifikacija za kviz u Kulturnom centru od 10, kao i na finalu u podne u „Partizanu“.

U 13 sati u sali „Partizan“ počinje „Sovembal“ na kom mogu da učestvuju osnovci i njihovi stariji drugari iz srednjih škola. Zadatak učesnika će biti da osmisle najoriginalniji način da predstave sove. Uslediće defile kostimiranih đaka, ocenjivanje kostima i proglašenje pobednika.

Program 27. novembra završnica je ovogodšnje manifestacije, tokom koje su bezmalo svakog dana održavane naučne i zabavne aktivnosti, u svrhu što boljeg upoznavanja sa tom misterioznom pticom koja je odabrala Kikindu za svoje stanište.

Pošto je utvrđeno da je u Kikindi najgušća gnezdeća populacija sova utina na svetu, pokrenut je „Sovembar“, jedna je od najvažnijih gradskih manifestacija, čiji osnovni zadatak jeste edukacija.