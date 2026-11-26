Srbija
DANAS U 10 LICITACIJA ZA TEZGE U NOVOM SADU: Rezervacija slobodnih mesta za prodaju jelki na Ribljoj i Limanskoj pijaci
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Javna licitacija za rezervaciju slobodnih mesta za prodaju jelki na Ribljoj i Limanskoj pijaci biće održana danas u 10 sati, saopštilo je JKP “Tržnica” Novi Sad.
Licitacija počinje u 10 sati.u prostorijama JKP “Tržnica”, u Ulici Žike Popovića broj 4.
Više informacija o licitaciji može se naći na sajtu preduzeća www.nstrznica.co.rs.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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