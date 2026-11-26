Srbija
DANAS OD 7 DO 19 ČASOVA: Besplatni preventivni pregledi za određivanje gustine kostiju u Domu zdravlja Niš
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Dom zdravlja Niš organizujedanas akciju "Otvorena vrata za preventivne preglede određivanja mineralne gustine kostiju - denzitometriju".
Pregledi će biti organizovani u periodu od 7 do 19 sati u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, objavljeno je na sajtu Doma zdravlja Niš.
Progresivni gubitak koštane mase je osteoporoza.
Rizik od preloma kostiju u slučaju osteoporoze je veliki, a najosetljiviji su kukovi i kičmeni pršljenovi, ali i druge kosti koje trpe veliko opterećenje.
Kurir.rs/Beta
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