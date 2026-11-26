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Akcija "Otvorena vrata za HPV vakcinaciju", namenjena devojčicama i dečacima uzrasta od 9 do 19 godina, od ponedeljka traje u lozničkom Zdravstvenom centru (ZC), saopšteno je iz ove ustanove.

Ova vakcinacija traje do 5. decembra, a vakcinacija se obavlja bez prethodnog zakazivanja, radnim danima od 7 do 19 časova, kao i prve decembarske subote, od 8 do 18 časova. Na vakcinaciju deca mlađa od 15 godina dolaze u pratnji roditelja ili zakonskog staratelja, a sve dodatne informacije o vakcinaciji zainteresovani mogu dobiti kod izabranog pedijatra, ili u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine ZC Loznica.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić, ZC Loznica

HPV vakcinacija predstavlja značajnu preventivnu meru u zaštiti od infekcija humanim papiloma virusom i smanjenju rizika od nastanka oboljenja povezanih sa ovim virusom.

Za unapređenje javnog zdravlja od posebnog je značaja, kako je navedeno, sprovođenje ovakvih akcija, podizanje svesti o značaju prevencije i očuvanje zdravlja dece i mladih.