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Policajci Pčinjskog okruga i građani u akciji dobrovoljnog davalaštva krvi.

Svi na istom zadatku, da svojom humanošću pomognu onima kojima je to potrebno. U akciji dobrovoljnog davanja krvi Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi PU Vranje, prukupljeno 110 jedinica krvi.

U prostorijama "Vlasinskih hodroelektrana" u Surdulici u sredu je Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi PU Vranje organizovalo još jednu u nizu humanih akcija dobrovoljnog davanja krvi i to sedmu ove godine.

Prukupljeno je 110 jedinica krvi.

Akciju su podržali policajci celog Pčinjskog okruga i građani.

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave Vranje osnovano je 2006. godine 16. februara.

Ovo je jubilarna 20. godina tog humanitarnog rada, ove godine je članovi Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi PU Vranje i obeležavaju.

1/7 Vidi galeriju Policajci Pčinjskog okruga i građani u akciji dobrovoljnog davanja krvi Foto: PU Vranje

Među davaocima u akcijama koje organizuje PU Vranje neretko su i rekorderi, koji su i više od sto puta dobrovoljno dali dragocenu tečnost.

Ovo su tradicionalne akcije udruženja, ima ih sedam u toku godine sa ciljem da se obezbedi tečnost koja život znači.

Među davaocima krvi su i pripadnice i pripadnici PU Vranje, na visini zadatka.

Akcija Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju, organizovana u prostorijama ,,Vlasinskih hodroelektrana,, u Surdulici, trajala je u vremenu od 9 do 15 časova.