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Kada je shvatila da joj do penzije nedostaje oko desetak godina staža, jer je čak 9 godina i sedam meseci neupisano, odnosno nije predat obrazac M4, Nada Stojanović (61) iz Prokuplja rešila je da ne odustaje. Ona je sa ćerkm Jasminom napravila biznis plan i konkurisala ove godine za sredstva preko Nacionalne slube za zapošljavanje i krenula u ostvarenje svojih snova. Pronašla je novu nadu koja će joj pomoći da obezbedi neophodan staž za penziju.

Stvorila je "Baštu nade" malu radionicu za prizvodnju nakita od epoksi smole i ukrasnih sapuna.

- Čitavog života sam radila, a onda je zatvorena Zadruga u kojoj sam bila građevinac i tek sam tada doznala da mi nije upisano 9,7 godina radnog staža. Ne znam kako se to desilo, jer sam redovno primala platu, ali obrazac M4 je bukvalno nestao. Sve sam pokušavala i ništa, traga o mom zaposlenju nije bilo. Onda sam radila u trgovini na crno. Bila mi je potrebna plata, jer su mi obe ćerke studirale. I kako se bliži penzija, shvatila sam da uslova nemam- priča nam Nada kako je sve počelo.

Foto: Kurir.rs/B. R.

Nije se predala, već odlučila da krene opet od nule.

- Deca su i oduvek govorila, dok sam im pomagala oko likovnog da imam neku umetničku notu. I tako se jednog dana rodila ideja da probam da pravim nakit. Gledala sam klipove, učila i onda okušala sreću sa NSZ. Novac sam dobila letos, opremila malu radionicu u kući i sada stvaram- kaže ova vedra žena dok nam pokazuje prve primerke tek izrađenog nakita.

Tu su ogrlice, minđuše od epoksi smole sa prirodnim cvećem i hiruškim čelikom. Tu su i obeleživači knjiga. Sitnice koje ulepšaju život, a koje Nada sa ljubavlju pravi.

- Uživam dok svaki put izrađujem nov komad nakita. Ni jedan nije isti i to je ono što je najlepše. U ovom malom zanatu sam pronašla sebe i nadam se da ću stići i do penzije- iskrena je naša sagovornica.

Foto: Kurir.rs/B. R.

Za sada izrađeni nakit većinom poklanja, ali veruje da će od njega nešto i zaraditi.

- Učestvovala sam u nekoliko bazara, ali to je samo početak. Želja mi je da dame koje nose moj nakit budu srećne i zadovoljne, pa ćemo videti na kraju hoće li se to i desiti- priznaje Nada Stojanović.

Uz nakit izrađuje i sapune čiju bazu nabavlja u Vršcu.

Malo se igra, više umetnički izražava i svojim vedrim duhom boji nakit najlepšim bojama.

- Moji proizvodi su skromni, takva im je i cena, ali sam u svakom utkala deo sebe-ibjašnjava ona.

Nedavno je učestvovala u Humanitarnom bazaru u Prokuplju gde je Prokupčanima prvi put predstavila svoj rad. Kaže, imala je tremu, ali je nakon toga bila srećna kada je videla da nailazi na odobravanje okruženja.

- Sada sam otvorila Fejsbuk i Instagram, jer moja radionica nije u centru, već na periferiji, pa ljudi i ne znaju šta radim. Meni je važno da nisam odustala i da sam pronašla svoj novi put za kreativnost i ideje. A sada i imam vremena, jer su deca svoji ljudi- zaključuje Nada Stojanović.

I dok se mnogi u današnjici pokolebaju, potonu i odustanu, njena priča nas otrežnjava i daje nam motiv da ne odustajemo i ne posustajemo.