Opština Bajina Bašta u čitavom regionu poznata je kao jedna od onih u kojoj se sa posebnom pažnjom čuva čirilično pismo. Nakon posvećene manifestacije upravo ovom pismu, Muzeja i parka ćirilice sada iz lokalne samouprave stiže još jedna zanimljiva odluka.



- Svi preduzetnici u Bajinoj Bašti koji na svojim lokalima budu imali natpise na ćirilici, moći će da ostvare popust od 30 odsto na zakup javnih površina. Ova inicijativa se odnosi na zakupce prostora u šetališnoj zoni, kao i površina na kojima se nalaze letnje bašte, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.



Inicijativa za ovu meru, koja ima za cilj zaštitu i promociju ćiriličnog pisma, našla se pred većnicima kao dopuna dnevnog reda.



- Cene zakupa javnih površina neće se menjati, ostaće na prošlogodišnjem nivou, ali oni preduzetnici koji natpise svojih objekata budu ispisali na ćirilici, imaju priliku da ostvare uštedu, dodaju naši sagovornici.