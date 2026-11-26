BAŠTA ČUVA ĆIRILICU! Ko piše ćirilicom, plaća čak 30 odsto manje, popust za lokale s natpisima na našem pismu
Opština Bajina Bašta u čitavom regionu poznata je kao jedna od onih u kojoj se sa posebnom pažnjom čuva čirilično pismo. Nakon posvećene manifestacije upravo ovom pismu, Muzeja i parka ćirilice sada iz lokalne samouprave stiže još jedna zanimljiva odluka.
- Svi preduzetnici u Bajinoj Bašti koji na svojim lokalima budu imali natpise na ćirilici, moći će da ostvare popust od 30 odsto na zakup javnih površina. Ova inicijativa se odnosi na zakupce prostora u šetališnoj zoni, kao i površina na kojima se nalaze letnje bašte, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.
Inicijativa za ovu meru, koja ima za cilj zaštitu i promociju ćiriličnog pisma, našla se pred većnicima kao dopuna dnevnog reda.
- Cene zakupa javnih površina neće se menjati, ostaće na prošlogodišnjem nivou, ali oni preduzetnici koji natpise svojih objekata budu ispisali na ćirilici, imaju priliku da ostvare uštedu, dodaju naši sagovornici.
Kurir.rs/RINA