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Sneg koji je, posebno u planinskim predelima oko Prokuplja ugrozio je saobraćaj, a u mnogima je došlo do nestanka struje.

Neprohodan je put ka Vidovači i Belom Kamenu. Tamo je niško preduzeće „Trace“ uspelo da očisti sneg do česme i dalje ne može za sada.

Ostali putevi u okolini Prokuplja i Žitorađe su prohodni.

Zbog snega je došlo do problema sa strujom u selu Mala Plana, kao i u selima ka Tovrljanu. Na deonici od Smrdana do Bejašnice je nastao kvar, a radnici Elektrodistribucije su na terenu i pokušavaju da otklone kvar.