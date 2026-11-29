Srbija
I TOPLICA POD SNEGOM: Neprohodan put ka Belom Kamenu, Mala Plana i planinska sela bez struje
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Sneg koji je, posebno u planinskim predelima oko Prokuplja ugrozio je saobraćaj, a u mnogima je došlo do nestanka struje.
Neprohodan je put ka Vidovači i Belom Kamenu. Tamo je niško preduzeće „Trace“ uspelo da očisti sneg do česme i dalje ne može za sada.
Ostali putevi u okolini Prokuplja i Žitorađe su prohodni.
Zbog snega je došlo do problema sa strujom u selu Mala Plana, kao i u selima ka Tovrljanu. Na deonici od Smrdana do Bejašnice je nastao kvar, a radnici Elektrodistribucije su na terenu i pokušavaju da otklone kvar.
Kurir.rs
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